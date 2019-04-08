Ученые: пыль в квартире может привести к ожирению

Сотрудники Университета Дьюка в Дареме нашли неожиданную причину появления лишних килограммов.

Как оказалось, способствовать набору веса может пыль в доме, которая ускоряет рост жировых клеток. Это было установлено после того, как частицы пыли поместили в пробирки и провели анализы. В результате две трети обнаруженных пылевых частиц действительно способствовали рост жировых клеток.

Всего в образцах бытовой пыли выявлено свыше 100 химических веществ, из которых 70 могут способствовать набору лишнего веса.

По словам одного из авторов исследования, выявлено около тысячи молекул, которые встраиваются в обмен веществ и приводят к сбоям в работе эндокринной системы, а также оказывают негативное влияние на жировую ткань, пищеварительную систему и центры аппетита.