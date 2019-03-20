Эксперты: любимый напиток россиян смертельно опасен

Горячий чай может спровоцировать рак горла

Эксперты утверждают, что употребление горячего чая может спровоцировать рак горла. Горячая вода может повредить слизистую рта, горла и пищевода. Ученые заявили, что тот, кто выпивает три чашки чая более 60 градусов, увеличивают риск заболевания на 90%.

Однако, они отмечают, что официально рекомендованная температура чая и кофе Всемирной Организацией Здравоохранения составляет 65 градусов.

Исследователи из Тегеранского университета медицинских наук заявили, что их результаты будут применяться и к другим горячим напиткам, включая кофе и горячий шоколад.

Ведущий автор и онколог доктор Фархад Ислами сказал: "Многие люди любят пить чай, кофе или другие горячие напитки. Однако, согласно нашему отчету, употребление очень горячего чая может увеличить риск развития рака пищевода. Поэтому рекомендуется подождать, пока горячие напитки остынут, прежде чем пить. "

Рак пищевода — это рак пищевой трубы, который может иметь много симптомов:

трудности при глотании

стойкое расстройство желудка или изжога

потеря аппетита и потеря веса

боль в верхней части живота, груди или спине.

Эксперты советуют проверяться у врачей раз в год. Часто не удается своевременно помочь пациенту, так как диагноз ставится слишком поздно.