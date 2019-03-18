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Эффективность сотрудника зависит от правильного настроя на рабочий процесс 

Новости мира инноваций 4 часа назад
Фото: Новости мира инноваций
Новое исследование, проведенное в соавторстве с профессором из университета Портленда, показало, что обратное не менее важно: сотрудник оказывается более вовлеченным в работу, если способен утром переключаться на рабочий лад.
Результаты опубликованы в издании Journal of Management.
В частности, выяснилось, что планирование и психологический настрой на грядущий рабочий день запускает связанные с работой цели.
В ходе переключения сотрудники думают о том, что предстоит сделать за день, какие задачи завершить, какие проблемы могут возникнуть и, наконец, что может понадобиться для достижения целей.
— Всем известно, что отключаться от работы очень важно, потому что так мы добиваемся большего удовлетворения и снижаем вероятность выгорания, заявила доцент Шарлотт Фриц. — Теперь нужно подумать, как помочь людям настраиваться на работу в начале рабочего дня или смены, чтобы они достигали лучших результатов и были максимально вовлечены в процесс.
Всего в исследовании опросили 151 участника из разных сфер, включая финансовую, энергетическую, управленческую, информационную, коммуникационную и здравоохранение.
По словам Фриц, процесс настроя на работу может меняться день ото дня и зависит как от личности работника, так и от рода деятельности.
Например, человек может думать о предстоящей задаче во время завтрака или находясь в душе, проговаривать беседу с руководителем или упорядочивать в голове список того, что необходимо сделать, ожидая кофе у кофемашины.
— В процессе настроя люди способны активировать рабочие цели, которые затем приводят к формированию положительных ожиданий и к росту вовлеченности, заявила Фриц. — Вовлеченность в данном случае — это когда человек чувствует себя поглощенным процессом, и это очень важно как для работника, так и для компании. Вовлеченные люди более удовлетворены, настроены на работу, получают больше удовольствия от выполнения задач, демонстрируют лучшие результаты и лучше справляются со срочными задачами.
Ученые полагают, что в компаниях следует разработать нормы и техники, которые помогут настраивать людей на работу и поддержат их в течение дня.
Например, это могут быть несколько минут тишины и медитации в начале рабочего дня или установочные планерки, которые помогут людям выстроить план работы, составить чеклисты и т.д.
— Компаниям нужны высоко вовлеченные сотрудники, и все дело в настрое, заключила Фриц.
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