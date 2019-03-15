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Найдена генетическая связь между испанцами и россиянами 

РИА «ФедералПресс» + ещё 2 5 часов назад
Фото: pixabay.com
Стало известно, что обнаружена генетическая связь между жителями Испании и России. Так, ученые установили, что около пяти тысяч лет назад на территории Испании жили выходцы из российских степей. Они полностью заместили местных представителей сильного пола.
Отметим, что исследования провели палеогенетики. Они восстановили ДНК древнейших жителей Испании. Оказалось, что жители Каспия и Причерноморья стремительно заменили коренных обитателей Центральной Европы. Они основали «культуру боевых топоров», представителей которой называют настоящими европейцами.
Кроме того, исследования показали, что жители Испании пережили два «генетических вторжения», которые оставили следы в их ДНК. Первое случилось около 13 тысяч лет назад.
К слову, ученые выразили надежду, что данные, которые они собрали, помогут историкам заново изучить летописи и артефакты, которые указывают на существование народов Иберии. Кроме того, планируется открыть новые факты об их жизни, пишет журнал Science.
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