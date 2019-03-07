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Ученые назвали способ защитить организм от болезни Альцгеймера 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Глубокий сон благотворно воздействует на способность мозга человека избавляться от вредных продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы, а также может помогать определить время возникновения болезни Альцгеймера. К такому выводу пришла группа ученых во главе с датской исследовательницей Майкен Недергаард из медицинского центра при Университете города Рочестер (штат Нью-Йорк).
Основные положения их исследования опубликованы на сайте вуза 27 февраля.
"Сон играет критически важную роль для мозговой функции выведения шлаков, и наша работа свидетельствует о том, что, чем глубже сон, тем лучше",
— отмечает Недергаард.
Она с коллегами в 2012 году описала особенности глимфатической системы, представляющей собой анатомический ликворный путь элиминации продуктов жизнедеятельности тканей центральной нервной системы. "Полученные результаты также добавляют ясности свидетельствам того, что качество сна или его недостаток способны помочь прогнозировать наступление болезни Альцгеймера или деменции", — добавила руководитель научной работы.
Согласно публикации, замедление работы мозга и стабилизация сердечно-сосудистой деятельности, которые ассоциируются с глубоким сном, создают оптимальные условия для функционирования глимфатической системы — уникальной способности мозга избавляться от "отходов". Полученные результаты также могут представлять объяснение того, почему некоторые виды анестезии приводят к когнитивным нарушениям у лиц старшего возраста.
В публикации приводится описание опытов над мышами, которым вводили шесть различных видов обезболивающих средств. Ученые изучали изменение электрической активности головного мозга подопытных и их сердечно-сосудистую деятельность. Исследователи обратили внимание на то, что сочетание двух лекарств — кетамина и ксилазина — наиболее точно реплицировали у мышей медленный и равномерный поток электрической активности головного мозга и замедленное сердцебиение, ассоциируемые с глубоким сном. Более того, сочетание данных препаратов создавало оптимальные условия для глимфатической системы.
Болезнь Альцгеймера — наиболее распространенная форма деменции (приобретенное слабоумие). По подсчетам Всемирной организации здоровья, в мире насчитывается около 50 млн людей с деменцией, и ежегодно диагностируют почти 10 млн новых случаев заболевания. Болезнь Альцгеймера является наиболее распространенной причиной деменции — на нее приходится 60-70% всех случаев
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