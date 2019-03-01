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Найдена молекула, ответственная за баланс микрофлоры кишечника 

Индикатор 1 час назад
Фото: gidmed.com
Международная команда исследователей с участием сотрудника МГУ имени М. В. Ломоносова изучала роль иммунной системы в поддержании кишечной микрофлоры и контроле кишечного воспаления. Ученые выявили, что молекула c-Maf — транскрипционный фактор в Т регуляторных лимфоцитах — влияет на поддержание гомеостаза кишечной микрофлоры. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Immunology.
Современная наука рассматривает микрофлору кишечника не просто как сообщество микроорганизмов, способствующих перевариванию пищи, а как своеобразный «метаболический орган». Бактерии и археи, живущие в кишечнике, также выделяют различные биологически активные вещества и могут как препятствовать, так и способствовать развитию некоторых болезней. К числу патологических состояний, в регуляции которых задействована микробиота кишечника, относятся гастрит, язвы желудка и двенадцатиперстной кишки, ожирение, сахарный диабет II типа.
«Недавние исследования показали, что микробиота кишечника зависит с одной стороны от внешних условий, ключевым компонентом которых является диета, а с другой — от иммунной системы организма хозяина. Однако, взаимодействие этих трех факторов — микрофлоры, диеты, мукозной иммунной системы хозяина — и их влияние друг на друга остаются неизученными», — рассказывает один из авторов исследования, старший научный сотрудник НИИ Физико-химической биологии имени А. Н. Белозерского МГУ Андрей Круглов.
Международный коллектив исследователей из Германии, США, Австралии и России исследовали, какое влияние оказывает молекула c-Maf — транскрипционный фактор в Т регуляторных лимфоцитах (Treg) — на поддержание гомеостаза кишечной микрофлоры и контроля кишечного воспаления. Как выяснили ученые, молекула c-Maf способна регулировать несколько биохимических сигнальных путей и контролировать производство интерлейкина 10 (Il-10). Получается, транскрипционный фактор c-Maf «калибрует» регуляторные лимфоциты, чтобы те вызывали адекватный иммунный ответ.
В отсутствие этого транскрипционного фактора регуляторные T-клетки неадекватно реагируют на «нормальную» микрофлору кишечника и передают сигнал о воспалении Т-хелперам (Th17). Th17 клетки в свою очередь начинают продуцировать Il-17, который запускает каскад реакций и иммунный ответ с участием IgA. Иммунная реакция приводит кишечному воспалению и перестройке кишечной микрофлоры.
Эксперименты на мышах показали, что недостаток с-Maf приводит к обширному дисбалансу микрофлоры. Даже у стерильных мышей недостаток этого транскрипционного фактора запускал каскад реакций с участием Th17, вызывая кишечное воспаление. Таким образом, баланс c-Maf в регуляторных Т-клетках важен для поддержания нормальных симбиотических отношений между обитающими в кишечнике микроорганизмами и человеком.
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Наука , Андрей Круглов , МГУ
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