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Ученые выявили новую опасность фильтрованного пива 

ТК «Звезда» + ещё 1 4 часа назад
Фото: globallookpress.com
Во время фильтрации в алкогольный напиток могут попадать тяжелые металлы.
Группа ученых заявила о том, что фильтрованное пиво опасно для здоровья, поскольку в него в процессе фильтрации могут попадать тяжелые металлы. Результаты исследования опубликованы в издании Journal of Agricultural and Food Chemistry.
Как говорится в материале, в ряде предыдущих исследованиях идет речь о том, что в фильтрованных пиве и вине могут находится тяжелые металлы в повышенных содержаниях, но с чем это связано было не ясно. Исследователи предположили, что источником загрязнения может быть диатомовая земля (диатомит) — природный материал, широко использующийся в качестве фильтра для очищения алкогольных напитков от осадка.
Чтобы проверить, так ли это, ученые протестировали в лаборатории три типа применяющихся в пищевой промышленности диатомитовых фильтров, и обнаружили, что все они содержат мышьяк, а также кадмий и свинец.
Когда через данные фильтры пропустили образцы вина и пива, концентрация мышьяка в напитках увеличилась в 4-8 раз по сравнению с нефильтрованными образцами. Этот уровень превысил безопасный предел содержания мышьяка, установленный FDA (Управления по контролю безопасности продуктов и лекарств США).
Когда эксперты использовали другие фильтры, или промывали диатомитовые фильтры веществом, которые способны удалить тяжелые металлы, концентрация свинца и мышьяка в напитках снижалась. Это говорит о том, что применение диатомитовых фильтров виновато в том, что алкогольные напитки загрязнены тяжелыми металлами, заявили ученые.
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