Россия победила краснуху 

Всемирная организация здравоохранения подтвердила, что в нашей стране побеждена краснуха. Как правило, болеют этим вирусным инфекционным заболеванием дети. У большинства пациентов краснуха протекает легко, но в некоторых случаях она даёт серьёзные осложнения. Победа над заболеванием была одержана благодаря вакцинации: сейчас в России 96 процентов детей, подростков и женщин детородного возраста привиты от краснухи. Для женщин, которые планируют стать матерями, такая прививка особенно важна: если во время беременности женщина заболевает краснухой, у плода тоже развивается болезнь. Это приводит к врождённым порокам развития, преждевременным родам, смерти плода и другим трагедиям.