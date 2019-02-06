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В Йемене родились двухголовые сиамские близнецы 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
В городе Сана — столице Йемена родились необычные близнецы. У мальчиков две головы и общее тело.
Детей назвали Абдул-Халид и Абдул-Рахим. Сразу после рождения их поместили в инкубатор для интенсивной терапии. Врачи опасаются, что не смогут спасти обоих, и один из малышей может не выжить. Дело в том, что новорожденным нужна более квалифицированная помощь. Ранее местные врачи не сталкивались с подобными аномалиями, поэтому рекомендуют отвезти младенцев за границу.
Сложности вызывает и нехватка медикаментов из-за возобновления военных действий в регионе. Помимо двух голов, у мальчиков также два сердца, легких, желудка и позвоночника. Отец малышей заявил, что не будет настаивать на том, чтобы их разделяли. Он добавил, что пока не решил, будет ли транспортировать детей за границу для дальнейшего лечения.
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