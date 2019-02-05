Вещества в морепродуктах повышают риск ожирения

Ученые из РУДН совместно со специалистами из США, Польши, Франции и Норвегии пришли к выводу, что морепродукты могут повысить риск ожирения. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Inorganic Biochemistry.

Оловоорганические соединения нарушают обмен веществ и замедляют метаболизм. Вследствие чего начинается ожирение.

Считается, что к избыточному весу приводит переизбыток калорий. Однако ученые заметили, что проблема может возникнуть не только из-за неправильного питания. Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые металлы, которые попадают в морепродукты, могут быть причиной лишнего веса.

Сотрудники кафедры медицинской элементологии РУДН совместно с другими учеными выяснили, как оловоорганические соединения влияют на организм человека и каким образом они туда попадают.

Выяснилось, что такое вещество используется в качестве покрытия против ржавчины на обшивке кораблей. Следовательно, в воде больше всего таких соединений. Они проникают в организм морских обитателей. Далее, по пищевой цепочке, эти вещества передаются человеку.

Эксперты проанализировали химический состав волос пациентов с ожирением и обнаружили в них колоссальное количество олова.

Специалисты добавили, что патология, вызванная данными веществами, передается последующим поколениям.