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Вещества в морепродуктах повышают риск ожирения 

Рамблер 14 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые из РУДН совместно со специалистами из США, Польши, Франции и Норвегии пришли к выводу, что морепродукты могут повысить риск ожирения. Результаты были опубликованы в журнале Journal of Inorganic Biochemistry.
Оловоорганические соединения нарушают обмен веществ и замедляют метаболизм. Вследствие чего начинается ожирение.
Считается, что к избыточному весу приводит переизбыток калорий. Однако ученые заметили, что проблема может возникнуть не только из-за неправильного питания. Было проведено исследование, в ходе которого выяснилось, что некоторые металлы, которые попадают в морепродукты, могут быть причиной лишнего веса.
Сотрудники кафедры медицинской элементологии РУДН совместно с другими учеными выяснили, как оловоорганические соединения влияют на организм человека и каким образом они туда попадают.
Выяснилось, что такое вещество используется в качестве покрытия против ржавчины на обшивке кораблей. Следовательно, в воде больше всего таких соединений. Они проникают в организм морских обитателей. Далее, по пищевой цепочке, эти вещества передаются человеку.
Эксперты проанализировали химический состав волос пациентов с ожирением и обнаружили в них колоссальное количество олова.
Специалисты добавили, что патология, вызванная данными веществами, передается последующим поколениям.
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Наука , РУДН
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