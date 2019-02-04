Ученые изобрели новый метод мужской контрацепции

Исследователи предлагают вводить смесь из гидрогеля, частиц золота и этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) в семявыводящие протоки. Такой метод не позволяет сперматозоидам попадать во влагалище. Об этом сообщила «Газета.ru».

В Наньчаньском университете в Китае ученые вдохновились слоистыми алкогольными коктейлями — именно поэтому состав нового средства контрацепции имеет похожую структуру. Слой гидрогеля должен выступать в качестве барьера для сперматозоидов, не позволяя им покидать семявыводящий проток. А для прекращения действия нужно воздействовать на пробку с помощью облучения инфракрасным светом, после чего слои смешиваются и покидают организм.

Исследователи провели тестирование на мышах и выявили, что с использованием нового метода самкам не удавалось забеременеть два месяца, а после выведения гидрогеля из организма самцы снова могли размножаться. По словам ученых, новый препарат не имеет побочных эффектов и является эффективным и безопасным способом длительной контрацепции.