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Ученые изобрели новый метод мужской контрацепции 

Рамблер 2 часа назад
Фото: Кадр из фильма "Американский пирог"
Исследователи предлагают вводить смесь из гидрогеля, частиц золота и этилендиаминтетрауксусной кислоты (EDTA) в семявыводящие протоки. Такой метод не позволяет сперматозоидам попадать во влагалище. Об этом сообщила «Газета.ru».
В Наньчаньском университете в Китае ученые вдохновились слоистыми алкогольными коктейлями — именно поэтому состав нового средства контрацепции имеет похожую структуру. Слой гидрогеля должен выступать в качестве барьера для сперматозоидов, не позволяя им покидать семявыводящий проток. А для прекращения действия нужно воздействовать на пробку с помощью облучения инфракрасным светом, после чего слои смешиваются и покидают организм.
Исследователи провели тестирование на мышах и выявили, что с использованием нового метода самкам не удавалось забеременеть два месяца, а после выведения гидрогеля из организма самцы снова могли размножаться. По словам ученых, новый препарат не имеет побочных эффектов и является эффективным и безопасным способом длительной контрацепции.
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