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Немецкий онколог назвал лучший способ профилактики рака 

Российская Газета + ещё 34 10 часов назад
Здоровый образ жизни — лучший способ профилактики рака. Об этом заявил глава немецкого научно-исследовательского онкологического центра в Гейдельберге, профессор Михаэль Бауманн.
Он отметил, что при разумном и правильном питании, а также достаточном движении "вы можете противодействовать развитию рака", — цитирует РИА Новости. При этом Бауманн подчеркнул, что лучшая мера предосторожности — отказ от курения. По данным специалиста, 30% всех видов рака связаны именно с курением.
Ежегодно четвертого февраля отмечается Всемирный день борьбы против рака. В немецком научно-исследовательском онкологическом центре рекомендуют три способа защиты от онкологии: здоровый образ жизни, вакцинация и раннее выявление.
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Наука , Видео , Новости , Михаэль Бауманн , РИА Новости
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