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Ученые: слезы ускорят карьерный рост 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Ученые нашли способ избавиться от стресса и наладить отношения в семье и на работе. Все довольно просто: нужно плакать хотя бы раз в неделю. Об этом сообщило ИА Nation News.
Еженедельный плач спасет человека от стресса и поможет наладить отношения с родственниками и коллегами. Так считает японский ученый Хидфуми Йошида. Он доказал пользу слез для здоровья. Поэтому несколько лет продвигает свое открытие.
Ученый даже разработал уникальную «методику плача». С 2014 года Хидфуми Йошида читает студентам лекции о пользе слез. Также он ведет курс для работников компаний. По словам исследователя, все его ученики быстро уладили проблемы на работе и в семье, добились карьерного роста.
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