Ученые: слезы ускорят карьерный рост

Ученые нашли способ избавиться от стресса и наладить отношения в семье и на работе. Все довольно просто: нужно плакать хотя бы раз в неделю. Об этом сообщило ИА Nation News.

Еженедельный плач спасет человека от стресса и поможет наладить отношения с родственниками и коллегами. Так считает японский ученый Хидфуми Йошида. Он доказал пользу слез для здоровья. Поэтому несколько лет продвигает свое открытие.

Ученый даже разработал уникальную «методику плача». С 2014 года Хидфуми Йошида читает студентам лекции о пользе слез. Также он ведет курс для работников компаний. По словам исследователя, все его ученики быстро уладили проблемы на работе и в семье, добились карьерного роста.