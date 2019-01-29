Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Найден способ победить распространенное смертельное заболевание 

Lenta.ru 5 часов назад
Фото: depositphotos.com
Ученые Университета штата Айова выяснили, что гормон сытости, называемый холецистокинином, способствует уменьшению риска развития болезни Альцгеймера — тяжелой формы деменции, неподдающейся лечению и приводящей к смерти. Об этом сообщается в пресс-релизе на EurekAlert!.
Исследователи проанализировали данные, полученные при обследовании 287 человек в рамках проекта Alzheimer's Disease Neuroimaging Initiative (ADNI). Холецистокинин был выявлен в тонком кишечнике, где гормон способствует поглощению жиров и белков, и гиппокампе — области мозга, которая участвует в формировании эмоций и процессе перехода кратковременной памяти в долговременную.
Оказалось, что у тех, у кого уровень гормона был выше, риск развития умеренного когнитивного нарушения — предшествующего болезни Альцгеймера состояния — снижается на 65 процентов. При увеличении содержания потенциально токсичного для мозга тау-белка холецистокинин больше не влиял на нарушение памяти.
Ученые планируют изучить, какой именно рацион питания способствуют повышению уровня гормона сытости в организме человека. Это позволит разработать методы лечения болезни Альцгеймера или затормозить ее прогрессирование.
На настоящий момент этой формой деменции больны более 26 миллионов человек, и ожидается, что к 2050 году их число станет в четыре раза больше. Постепенно у пациентов происходит потеря долговременной памяти, возникают нарушения речи и когнитивных функций, в конце концов, больные теряют способность ухаживать за собой.
Последние новости
США отдали оппозиции Венесуэлы контроль над деньгами страны Порошенко объявил о походе на второй срок В Москве рекордно потеплеет
Комментарии
Наука
Читайте также
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
Салфетки с вирусом гриппа предлагали москвичам
ЗОЖ Болезни и лекарства
Парень спас женщину приемами из сериала
Новости
Смогут ли лечить рассеянный склероз
Наука Болезни и лекарства
Советы, которые помогут сохранить здоровье
ЗОЖ
Эксперты рассказали, как правильно ходить
ЗОЖ
08:48
Как спастись от гриппа
Болезни и лекарства ЗОЖ
06:20
Как избавиться от зубной боли
ЗОЖ Народная медицина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение