Смогут ли лечить рассеянный склероз

Рассеянный склероз — заболевание, которое учёные до конца всё ещё не поняли. Этот хронический аутоиммунный недуг появляется чаще у молодых людей, однако причины его появления до сих пор не выяснены. Общепринято, что рассеянный склероз возникает из-за воздействия внешних и внутренних факторов: места проживания, привычки к курению, состоянию сильного стресса. Лечение болезни — процесс многоступенчатый и не всегда успешный. Но учёные из Беларуси приблизились к разгадке заболевания и создали препарат, существенно его замедляющий развитие.

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