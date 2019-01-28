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Смогут ли лечить рассеянный склероз 

Рамблер 5 часов назад
Рассеянный склероз — заболевание, которое учёные до конца всё ещё не поняли. Этот хронический аутоиммунный недуг появляется чаще у молодых людей, однако причины его появления до сих пор не выяснены. Общепринято, что рассеянный склероз возникает из-за воздействия внешних и внутренних факторов: места проживания, привычки к курению, состоянию сильного стресса. Лечение болезни — процесс многоступенчатый и не всегда успешный. Но учёные из Беларуси приблизились к разгадке заболевания и создали препарат, существенно его замедляющий развитие.
Подробный рассказ о новинке смотрите в ролике.
Наука , Болезни и лекарства , Видео
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