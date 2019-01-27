Ученые назвали чай, защищающий от рака груди

Ученые из Сент-Луисского университета в США установили, что экстракт молочного улуна может остановить рост любых типов злокачественных клеток в груди.

Специалисты изучили жизнеспособность и изменения раковых клеток под воздействием зеленого чая и улуна. Они выяснили, что экстракты обоих чаев могут остановить рост злокачественных клеток при раке груди. Черный и темный чай не обладают таким эффектом.

Ученые утверждают, что улун и зеленый чай расщепляют ДНК и подавляют рост и развитие клеток злокачественной опухоли.

Подтверждает выводы исследователей тот факт, что в китайской провинции Фуцзянь, считающейся родиной улунов, заболеваемость раком груди на 36 процентов меньше, чем в среднем по стране.

Специалисты заявили, что у людей, которые пьют молочный улун, снижается риск развития рака молочных желез и на 68 процентов уменьшается вероятность преждевременной смерти, сообщается в журнале Anticancer Research.