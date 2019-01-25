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Раскрыта смертельная опасность плохого сна 

Lenta.ru 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Вашингтонского университета в Сент-Луисе (США) показали, что недостаточное количество сна способствует развитию болезни Альцгеймра — тяжелой формы деменции, ведущей к смерти из-за потери способности передвигаться и истощения. Об этом сообщается в пресс-релизе на MedicalXpress.
Исследователи выяснили, что депривация сна у грызунов и людей увеличивает количество тау-белка в центральной нервной системе. При болезни Альгеймера молекулы тау-белка, содержащие избыточное количество остатков фосфорной кислоты, образуют скопления — нейрофибриллярные клубки — и перестают выполнять функции по стабилизации внутриклеточных структур, называемых микротрубочками. Считается, что появление клубков способствует гибели нейронов в мозге больных людей.
Оказалось, что количество тау-белка увеличивается в спинномозговой жидкости (ликворе) грызунов в ночное время, когда животные бодрствуют. Нарушение дневного отдыха также провоцировало двукратное повышение содержания белка в светлое время суток. Анализ ликвора, взятого у восьми человек после нормального сна и бессонной ночи, показал, что тау-белок в последнем случае увеличивал свое количество на 50 процентов.
Ученые пришли к выводу, что тау-белок накапливается в мозге в течение всего времени бодрствования, а сон позволяет избавиться от излишнего количества потенциально патогенного соединения. Депривация сна повышает вероятность, что тау-белок начнет формировать клубки.
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