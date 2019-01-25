В Китае клонировали пять идентичных макак

Пять детенышей макак появились недавно на свет в лаборатории Института нейронаук Шанхая при Китайской академии наук . Они будут использоваться в исследованиях нарушений циркадных ритмов.

Все пять обезьян были выведены из клеток соединительной ткани (фибробластов) одной макаки. Для клонирования пяти новых обезьян ученые использовали фибробласты макаки-донора. Они сделали это при помощи метода переноса ядра соматической клетки — «терапевтического клонирования». Отмечается, что ранее таким методом была клонирована овечка Долли.

Несмотря на то, что метод уже достаточно хорошо освоен, клонирование сразу пятерых идентичных обезьян — это мировой рекорд. Подобных случаев в мире еще не было.

У макаки был "выбит" ген BMAL1, отсутствие которого ведет к нарушению сна, суточного ритма, депрессиям, головным болям и нейровегетативным заболеваниям. Ранее ученые исследовали подобные человеческие заболевание на мышах и мухах, но структура мозга, скорость метаболизма и режим деятельности сильно отличаются.

После привлечения к изучению клонированных макак со схожей человеку физиологией, ученые надеются на поиски возможных методов лечения.