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В Китае родился ребенок из пересаженной матки 

Рамблер 3 часа назад
Фото: University of Gothenburg
В больнице китайской провинции города Сиань появился на свет необычный младенец. Его выносила девушка Ян Хуа, которой пересадили матку ее же матери.
В 2015 году у Ян диагностировали врожденную болезнь, из-за которой у нее не было матки и влагалища. В ноябре того же года ей пересадили матку ее же матери. Перед операцией яйцеклетки Ян извлекли и сохранили, а после этого сделали искусственное оплодотворение ЭКО. Первые четыре попытки были неудачные, но спустя три года девушке удалось забеременеть.
Врачи настояли на том, чтобы Ян сделали кесарево сечение, поэтому малыш появился на 5 недель раньше положенного срока. Сейчас мама и малыш чувствуют себя хорошо.
Первый ребенок, выношенный в пересаженной матке, появился на свет в Швеции в 2014 году. С помощью этой операции за 4 года во всем мире уже родилось 14 детей.
Наука
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