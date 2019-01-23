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Ученые разработали игру для развития интеллекта 

Рамблер 11 часов назад
Фото: depositphotos.com
Британские ученые Кембриджского университета разработали игру Decoder, которая, как они утверждают, способна улучшить концентрацию и развить память. Коллеги из других учебных заведений раскритиковали их исследования.
В чем заключается суть приложения, создатели пока не раскрывают.
Авторы приложения произвели исследования для оценки его эффективности. В эксперименте участвовало 75 человек, которых разделили на три группы. Первая тренировалась в программе по 8 часов в месяц, вторая играла в бинго, а третья была контрольной.
В конце эксперимента было проведено тестирование, которое показало, что у тех, кто пользовался приложением, действительно было преимущество над другими двумя группами.
После того, как результаты исследования были опубликованы в журнале университета, на ученых сразу же накинулись скептики. Одни утверждают, что финальный тест был похож на задания из Decoder, а другие говорят, что эксперимент был априори бессмысленным.
Ученые из других университетов Британии раскритиковали коллег за то, что для проверки памяти и концентрации они использовали те же вопросы, на которые участники эксперимента отвечали в приложении. Таким образом, по их мнению, нельзя судить о том, действительно ли студенты развивали свой мозг или просто натренировались отвечать на схожие вопросы.
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