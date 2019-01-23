Российские медики тестируют прибор для общения силой мысли

Российские ученые отдали на испытания устройство, которое позволит пациентам после инсульта набирать на компьютере текст с помощью мыслей. Об этом в интервью РИА Новости рассказал исполнительный директор союза Национальной технологической инициативы "НейроНет" Александр Семенов

Проект называется "Нейрочат" и представляет собой программно-аппаратный комплекс, нейрогарнитуру и специальный интерфейс. Беспроводная гарнитура с электродами при этом располагается у пациента на голове.

Чтобы составить слово, больному необходимо будет сконцентрировать мысли на конкретной букве алфавитной матрицы на экране монитора. Так можно будет общаться не только с людьми, находящимися рядом, но и удаленно, через интернет.

Российский проект уже получил премию CES Asia как одна из самых интересных и перспективных разработок, а в конце марта прибор планируют представить на конференции по нейротехнологиям ENC в Великобритании.

Опытную партию устройств, составившую несколько сотен аппаратов, уже разослали для испытаний в российские реабилитационные центры. А в будущем прибор для чтения мыслей можно будет также применять в промышленности и индустрии развлечений.