Ученые обнаружили в костях новый тип кровеносных сосудов

Немецкие исследователи нашли в трубчатых костях человека новый тип кровеносных сосудов, которые принимают непосредственное участие в работе иммунитета. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на издание Nature Metabolism.

Ученые отметили, что новый тип сосудов играет значительную роль в организме человека. Открытие специалистам удалось сделать во время одного из опытов. Они изучали окрашенные при помощи флуоресцентных маркеров клетки крови мышей и заметили, что они необычно проходят через твердую кость.

Аналогичные сосуды при исследовании выявили и в человеческих костях, сообщил сайт «Ридус». Для этого провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) и просканировали ногу руководителя исследования Матиаса Гюнцера. На снимках обнаружили микроотверстия, очень похожие на сосуды в костях мышей.