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Ученые обнаружили в костях новый тип кровеносных сосудов 

360tv.ru 1 час назад
Фото: depositphotos.com
Немецкие исследователи нашли в трубчатых костях человека новый тип кровеносных сосудов, которые принимают непосредственное участие в работе иммунитета. Об этом сообщило информационное агентство Nation News со ссылкой на издание Nature Metabolism.
Ученые отметили, что новый тип сосудов играет значительную роль в организме человека. Открытие специалистам удалось сделать во время одного из опытов. Они изучали окрашенные при помощи флуоресцентных маркеров клетки крови мышей и заметили, что они необычно проходят через твердую кость.
Аналогичные сосуды при исследовании выявили и в человеческих костях, сообщил сайт «Ридус». Для этого провели магнитно-резонансную томографию (МРТ) и просканировали ногу руководителя исследования Матиаса Гюнцера. На снимках обнаружили микроотверстия, очень похожие на сосуды в костях мышей.
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