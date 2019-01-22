Странные факты о человеческом организме

Тело человека уникально. Учёные изучают его уже несколько тысячелетий, но оно постоянно преподносит всё новые и новые сюрпризы медикам. Видео расскажет о некоторых особенностях организма, которые по-настоящему удивляют. Так, например, знаете ли вы, что у каждого человека в глазах есть «слепые» зоны — участки на сетчатке, которые не воспринимают световые импульсы. В правом и левом глазах «слепые» пятна расположены симметрично, поэтому при нормальном зрении они не оказывают никакого влияния на работу глаз.

Смотрите ролик и узнайте, почему цвет глаз меняется с возрастом и почему по волосатости мы не отличаемся от шимпанзе.