Болезнь Альцгеймера можно предотвратить за семь лет до ее появления

Американские ученые выделили ряд молекул по которым практически гарантировано можно определить болезнь Альцгеймера.

Данное заболевание появляется из-за накопления внутри нейронов белка бета-амилоида. Нарушения в переработке молекул этого белка приводят к уничтожению нервных клеток.

Авторы новой статьи провели эксперимент. Ученые решили проверить, насколько опасен белок NFL, остающийся в крови. В исследовании поучаствовали 400 человек. Около половины из них была заражена тремя опасными генами — APP, PSEN1 и PSEN2, наличие которых практически гарантирует передачу болезни Альцгеймера от родителей к детям.

Ученые забрали образцы крови, спинномозговой жидкости у добровольцев и их родственников и сравнили доли NFL в их организме. Оказалось, что концентрация этого белка менялась в них одинаково. Это значит, что при проявлени болезни Альцгеймера можно использовать простые клинические тесты крови.

В итоге болезнь Альцгеймера можно предотвратить за семь лет до появления первых симптомов, однако в отдельных случаях ее следы можно найти и за 16 лет до начала проблем с памятью и остротой ума. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Medicine.