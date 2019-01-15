Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Появилась новая теория работы головного мозга 

Вечерняя Москва 3 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Исследователи пришли к выводу, что за выполнение высших мыслительных процессов отвечает новая кора головного мозга (неокортекс). По словам специалистов, именно в ней происходит сознательное мышление человека. Это заявление легло в основу новой теории работы мозга.
Ученые полагают, что каждая часть новой коры проектирует конкретные модели объектов, причем благодаря соединениям они работают одновременно. Так, образы соединяются воедино и образуют полноценное восприятие мира.
Уточняется, что большую роль в вышеуказанных процессах играют шестигранные элементы — «нейроны решетки». Они функционируют в зависимости от колебания в границах пространственной визуальной решетки, тем самым отражая действующие ориентацию и положение. По мнению специалистов, такие структуры могут находиться на всем неокортексе и образовывать свои модели воспринимаемых объектов.
В мозге также имеется несколько групп со значительным числом нейронов, которые сложены в колонки вертикально. Они способны отслеживать положение осязательных элементов предмета. Согласно новой теории, большинство подобных моделей существуют в новой коре параллельно, тогда как связи нейронов позволяют синхронизировать их. Об этом сообщают «Актуальные новости».
Ранее сообщалось о том, что ученые вывели пять способов улучшения памяти и концентрации. Специалисты призывают выполнять несложные упражнения, направленные на учащение работы сердца, чтобы не только противодействовать развитию болезни Альцгеймера, но и повысить когнитивные навыки.
Вечерняя Москва: последние новости
Ученые назвали способ продлить жизнь Ученые рассказали о влиянии генетики на долголетие Ученые нашли ген семьянина
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Биологи узнали, как гормоны влияют на акне
Редкую болезнь приняли за одержимость
Онкологи назвали семь симптомов развития рака
Ученые рассказали, как избежать сердечных приступов
Пропуск визита ко врачу повышает риск смерти
Видео
05:58
Как всегда оставаться в отличной форме
ЗОЖ
07:31
Мифы о восстановлении зрения
Болезни и лекарства
10:01
Открытия, сделанные в медицине в 2018-м году
Болезни и лекарства Новости
10:19
Болезни, которые дарят людям суперспособности
Болезни и лекарства
04:57
Что происходит с костями при переломе
Новости
10:03
Секретные точки на теле человека
Народная медицина
08:01
Что будет, если съесть хлеб с плесенью
ЗОЖ Наука
11:20
Когда появятся технологии бессмертия
Наука
05:20
Как научиться засыпать мгновенно
ЗОЖ
11:35
Особенности, которые природа подарила единицам
Новости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение