Появилась новая теория работы головного мозга

Исследователи пришли к выводу, что за выполнение высших мыслительных процессов отвечает новая кора головного мозга (неокортекс). По словам специалистов, именно в ней происходит сознательное мышление человека. Это заявление легло в основу новой теории работы мозга.

Ученые полагают, что каждая часть новой коры проектирует конкретные модели объектов, причем благодаря соединениям они работают одновременно. Так, образы соединяются воедино и образуют полноценное восприятие мира.

Уточняется, что большую роль в вышеуказанных процессах играют шестигранные элементы — «нейроны решетки». Они функционируют в зависимости от колебания в границах пространственной визуальной решетки, тем самым отражая действующие ориентацию и положение. По мнению специалистов, такие структуры могут находиться на всем неокортексе и образовывать свои модели воспринимаемых объектов.

В мозге также имеется несколько групп со значительным числом нейронов, которые сложены в колонки вертикально. Они способны отслеживать положение осязательных элементов предмета. Согласно новой теории, большинство подобных моделей существуют в новой коре параллельно, тогда как связи нейронов позволяют синхронизировать их. Об этом сообщают «Актуальные новости».

Ранее сообщалось о том, что ученые вывели пять способов улучшения памяти и концентрации. Специалисты призывают выполнять несложные упражнения, направленные на учащение работы сердца, чтобы не только противодействовать развитию болезни Альцгеймера, но и повысить когнитивные навыки.