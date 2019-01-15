Шокирующие факты о человеческом теле

Человеческий организм до сих пор продолжает раскрывать свои загадки. Изучая работу его систем, каждый год ученые делают сотни открытий. И часто новые факты опровергают устоявшиеся веками представления.

Сердце обычного взрослого человека бьется 72 раза в минуту, 100 тысяч раз в сутки, 36 миллионов раз в год и 2,5 миллиарда раз в течение всей жизни.

Однако сердце бьется ритмично, значит, кроме ударов, в цикле есть и паузы. Так вот, если сложить все паузы между сокращениями сердца за одну среднюю человеческую жизнь, то окажется, что наше сердце «молчит» около 20 лет. Интересно также, что сердце останавливается при чихании.

Известно, что жидкость может течь от большего давления к меньшему, но в нашем организме этот закон постоянно нарушается. При одномоментном замере давления в аорте и бедренной артерии, кровь из аорты, где меньшее давление, течет в бедренную артерия, где давление выше.

Недавно НАСА провело исследование, давшее очень интересные результаты. Оказалось, что в состоянии невесомости сердце не только ослабевает и уменьшается в объемах, но и… округляется. Во время эксперимента кардиологи НАСА изучали сердца 12 космонавтов, работавших на МКС.

Анализ снимков показал, что в условиях невесомости сердце округляется на 9,4%. Впрочем, при возвращении на Землю сердце в течение полугода обретает свою обычную форму и возобновляет «земную» активность. Чтобы представить снижение активности работы сердца, достаточно сказать, что полуторамесячное лежание на кровати равнозначно недельной работе в условиях невесомости.

Человеческая кожа постоянно обновляется. Этот процесс называется регенерацией. Происходит это так: новые клетки кожи образуются в зародышевом слое эпидермиса, на протяжении примерно 28-30 дней они двигаются к поверхности и теряют при этом клеточное ядро. На поверхности они при помощи содержащегося в них кератина образуют роговой слой кожи, который постепенно отшелушивается при мытье, либо соприкосновении с одеждой.

Таким образом та кожа, которую мы считаем своей, постоянно обновляется. В течение месяца состав кожи человека полностью меняется.

У новорожденных процесс регенерации, как и многие другие процессы (например, метаболизм) протекает быстрее. «Смена кожи» у младенцев проходит за трое суток — 72 часа.

Люди с «бродящим кишечником» или так называемым синдромом «внутренней пивоварни» превращают внутри себя любую еду и напитки в алкоголь. Поэтому они всегда немного подшофе. Причиной болезни становится неспособность желудка расщеплять сахар на углеводы — вместо этого он занимается ферментацией.

Кроме того, организм человека с бродящим кишечником не способен перерабатывать этанол, возникающий в результате потребления крахмальных продуктов. Таким людям достаточно одной бутылки пива, чтобы набрать 0,37 промилле. К счастью, это очень редкий синдром, во всем мире сегодня зарегистрировано лишь 11 случаев.

Перелом позвоночника может привести и к такому неожиданному последствию, как исчезновение волос на теле. Это уникальный феномен, в котором ученые пока сами не очень хорошо разобрались. Волосы на теле человека активно растут, когда делают запрос в головной мозг и получают обратную связь. Если эта связь нарушена — а именно так и произойдет, если спинной мозг получит серьезные повреждения, — волосы на теле постепенно начнут исчезать.

В том, что «жаворонок» — «жаворонок» — нет его заслуги. Как и в том, что «сова» — «сова» — нет вины. Так нас «заточила» природа. А кто в ответе за хронотипы определили американские исследователи Медицинского центра Северо-Западного Чикагского университета в содружестве с учеными Корейского института науки и технологий. Изучая плодовых мух Drosophilia melanogaster, они открыли ген, регулирующий циркадный ритм. Назвали «геном 24 часов» и в 2010-м опубликовали данные в журнале «Science», где и отметили, что мушки, у которых он «не работал, долго не проявляли активности с наступлением рассвета».

Если провести параллель с человеком, то эти дрозофилы — типичные «совы», которым тоже невмоготу оторвать головы от своих «мушиных подушек». И этот же ген в ответе и за легкое пробуждение тех, кому повезло родиться «жаворонками».

В 2011 году ученым удалось открыть, что мимика человека возникает задолго до его рождения. Во внутриутробном периоде ребенок уже способен двигать лицевыми мышцами, улыбаться, удивленно поднимать брови или хмуриться. Лицевые мышцы составляют 25% от общего числа мышц, во время улыбки задействованы 17 групп мышц, во время гнева или плача — 43.

Один из лучших способов сохранения гладкой кожи на лице — поцелуи. При них работает от 29 до 34 мышечных групп.

Влияние тестостерона на продолжительность жизни не раз находило свои подтверждения в различных исследованиях. Одно из них, проведенное в 1969 году среди пациентов психиатрической больницы в Канзасе, показало, что кастрированные мужчины живут на 14 лет дольше. Интересные данные по этому вопросу были недавно опубликованы корейским ученым Кюн-Чин Мином. Он изучил книгу «Ян-Се-Ке-Бо», в которой можно проследить генеалогическую информация о 385 семействах придворных евнухов.

Сравнивая продолжительность жизни 81 евнуха с подтвержденными датами срока жизни, Кюн-Чин Мин увидел, что средняя продолжительность жизни евнухов составляла 71 год. То есть своих современников евнухи переживали в среднем на 17 лет.

Нарколепсия — болезнь, при которой человеку постоянно хочется спать. Также называется пароксизмом непреодолимой сонливости и болезнью Желино. Болезнь встречается нечасто, примерно у 20-40 человек из 100000. Ученые связывают нарколепсию с синдромом дезинтеграции, несвоевременном начале фаз сна.

Больные, страдающие нарколепсией, хотя и спят много, но не высыпаются, поскольку, пропуская фазу медленного сна, сразу оказываются в фазе быстрого сна, кривая энцефалограммы которого напоминает кривую энцефалограммы бодрствующего человека, выспаться в таком режиме практически невозможно. Высыпаемся мы в стадии глубокого дельта-сна, больные нарколепсией в эту фазу не попадают.

Причины нарколепсии по сей день неясны. Некоторые врачи полагают, что виновник болезни — нейромедиатор мозга гипокретин. Именно он регулирует фазу быстрого сна и режим бодрствования. Если клетки этого нейромедиатора повреждаются, это приводит к возникновению расстройств сна.

Наверное, каждый из нас хоть раз просыпался за несколько минут до будильника, особенно, когда заранее знал, что проснуться просто необходимо. Это заслуга так называемого «естественного будильника», а именно, адренокортикотропного гормона.

Ученые полагают, что он как-то связан с минимизацией стресса для организма во время пробуждения. Но, что самое интересное, мы можем его сознательно контролировать. При изучении свойств адренокортикотропного гормона был проведен эксперимент, в рамках которого некоторые испытуемые заранее программировали себя на пробуждение в определенное время. Больше 75% действительно самостоятельно просыпались тогда, когда им надо.

В 2009 году в одной из американских больниц были сняты энцефолограммы у девяти умирающих людей, которых на тот момент было уже не спасти. Результаты были сенсационными — после смерти у всех испытуемых мозг, который уже должен был быть умереть, буквально взрывался — в нем возникали невероятно мощные всплески электрических импульсов, которые никогда не наблюдались у живого человека. Они возникали через две-три минуты после остановки сердца и продолжались примерно три минуты. До этого, подобные эксперименты проводились на крысах, у которых то же самое начиналось спустя минуту после смерти и продолжалось 10 секунд.

Подобное явление ученые окрестили «волной смерти». Научное объяснение «волнам смерти» породило множество этических вопросов.

По словам одного из экспериментаторов, доктора Лакхмира Чавла, подобные всплески мозговой активности объясняются тем, что от недостатка кислорода нейроны теряют электрический потенциал и разряжаются, испуская импульсы «лавинообразно». «Живые» нейроны постоянно находятся под небольшим отрицательным напряжением — 70 миннивольт, которое удерживается, за счет избавления от положительных ионов, которые остаются снаружи. После смерти — равновесие нарушается, и нейроны быстро меняют полярность с «минуса» на «плюс».

Женщины лучше различают высокочастотные звуки. Недельная девочка уже может выделить звук материнского голоса и слышит, когда плачет другой младенец. Мальчикам такое и не нужно. Женщины лучше мужчин распознают изменения тона и поэтому прекрасно знают, когда мужчины лгут.

Мужчины же специализируются на звуках дикой природы (умение это не так уж и необходимо в городе) и прекрасно «слышат» направление. Если первой мяуканье котенка услышит женщина, то именно мужчина укажет, где его искать.

Кожа женщины в 10 раз чувствительнее, чем кожа мужчины. Исследования английских ученых показали, что даже самый чувствительный в этом смысле мужчина не дотягивает до самой нечувствительной женщины. Зато мужская кожа толще женской и поэтому у мужчин меньше морщин. На спине взрослого мужчины кожа в четыре раза толще, чем на животе. А если мужчина занят делом, то чувствительность кожи падает еще больше, и он почти не чувствует боли.

У людей большие перспективы в качестве генераторов электричества, его можно вырабатывать практически из любого нашего действия. Так, от одного вдоха можно получить 1 Вт, а спокойного шага хватит, чтобы питать лампочку в 60 Вт, да и зарядить телефон будет достаточно.

Одним из корифеев советских систем закаливания был ученый австрийского происхождения Карл Тринчер. Он пять лет провел в Гулаге, и о холодах знал не понаслышке. Тричер как-то заметил, что у лабораторных животных при недостатке кислорода повышается температура в легких. Отсюда он сделал гениальный вывод: «Легкие — единственный орган, где жиры, реагируя с кислородом, сгорают напрямую. Без всяких ферментов».

Сегодня уже и физиологи не отрицают того, что легкие являются «печкой», способной согреть организм в холод. Вернее не согреть, а сохранить тепло, противостоять патогенной доминанте холода. Поэтому на морозе нужно в первую очередь следить за дыханием, дышать небыстро, равномерно и глубоко.

На сетчатке человеческого глаза размещаются почти семь миллионов рецепторов-«колбочек», которые отвечают за восприятие цвета. За их действие отвечает Х-хромосома. У женщин их две, и палитра цветов, которую они воспринимают, шире. В разговоре они оперируют оттенками: «цвет морской волны», «песочный», «светло-кофейный». Мужчины говорят о фундаментальных цветах: красный, белый, синий.

Кожа — самый большой орган человеческого организма. Средняя площадь её поверхности составляет от 1,5 до 2 квадратных метров. На разных участках тела кожа имеет разную толщину и чувствительность. Самая толстая кожа на ступнях и ладонях, самая тонкая — на веках. При этом чувствительность кожи не находится в прямой зависимости от толщины. Так, на пальцах и ладонях кожа хотя и достаточно толстая, может чувствовать давление от 20 миллиграммов, что соответствует среднему весу мухи.

В нашем организме ежесекундно происходят чрезвычайно высокоскоростные процессы. Когда тело находится в состоянии покоя, путь крови от сердца к легким и обратно занимает всего шесть секунд, от сердца к мозгу и обратно — восемь секунд, шестнадцать секунд займет её дорога от сердца до кончиков пальцев и обратно.