Перфекционизм приводит к пьянству

Канадские ученые провели эксперимент, в ходе которого доказали, что перфекционизм — это не просто свойство характера, а опасное состояние, которое может стать причиной психических осложнений и привести к разным неприятным последствиям, в том числе, к алкоголизму, сообщает Psy Post.

В эксперименте ученых приняли участие 263 человека в возрасте от 18 до 25 лет, которые периодически выпивали. Исследование длилось 20 дней. Все это время люди заполняли анкеты, в которых рассказывали о своем уровне перфекционизма, проблемах с алкоголем и привычных поводах выпить.

Оказалось, что перфекционисты пьют не так уж много, однако у них все равно возникают проблемы с алкоголем — конфликты, профессиональное выгорание, равнодушие к работе.

"Перфекционисты часто испытывают грусть, гнев и стыд, так как везде подмечают несовершенства. Высокий уровень фрустрации приводит их к пьянству",

— отметили ученые.

Исследователи рекомендуют стараться смотреть на многие проблемы проще и не пытаться в одиночку спасать мир, как это любят делать перфекционисты.