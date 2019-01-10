Ученые разработали материал, ускоряющий заживление ран

Команда ученых Национального исследовательского технологического университета "МИСиС" совместно с коллегами из Центрально-Европейского технологического института (Брно, Чехия) и ряда других чешских университетов разработали биоразлагаемый материал с антибактериальным действием для перевязок поврежденной кожи. Повязки из него оказывают точечное воздействие, долго сохраняют эффект и не требуют смены — новую можно класть прямо поверх предыдущей. Статья об исследовании опубликована в журнале Materials and Design.

История перевязок насчитывает множество вех, связанных с именами Гиппократа, Парацельса и других всемирно известных целителей. Древние бинты из льна и шерсти пропитывали маслами. В XIX веке Николай Пирогов предложил антисептическую обработку ран — промывание раствором и использование повязок из марли, усиливающей отток жидкостей.

Однако даже современное лечение ожогов и порезов, требующее антисептической обработки, применения антибиотиков и регулярной смены повязок, провоцирует побочные эффекты. Так, антибиотики внутри организма убивают не только опасные бактерии, но и полезные. А при смене повязок нарушается целостность только заживших покровов, что довольно болезненно для пациентов.

Ученые НИТУ "МИСиС" и их европейские коллеги разработали биосовместимый перевязочный материал, способный локально действовать на очаг воспаления и притом не требующий смены — высвободив антибиотик, повязки сами постепенно растворятся на коже. При необходимости новую повязку можно наложить поверх старой.

"В качестве основы для нашей разработки мы использовали нановолокна поликапролактона — биосовместимого саморассасывающегося материала. Мы присоединили к волокнам гентамицин — антибиотик широкого спектра действия. Любопытно, что действие оказалось пролонгированным: существенное уменьшение количества бактерий мы наблюдали даже спустя 48 часов после приложения материала. Обычно поверхности с антибактериальным эффектом реализуют свой потенциал в течение первых суток или даже часов применения", — сообщила один из авторов исследования, научный сотрудник лаборатории "Неорганические наноматериалы" НИТУ "МИСиС" Елизавета Пермякова.

Эксперимент проводили с использованием трех штаммов кишечной палочки (бактерия Escherichia coli). Все три штамма отличались разной сопротивляемостью к антибиотику, но, тем не менее, во всех трех случаях наблюдался сильный антибактериальный эффект.

Как отмечают ученые, потенциально материал применим не только для лечения кожных покровов — его можно использовать и в терапии воспалительных заболеваний костей, таких как остеопороз и остеомиелит.

Ученые продолжают тестировать и улучшать материал: планируется попробовать присоединять и другие антибиотики, например, ципрофлоксацин. Это антибиотик нового поколения, и большая часть видов бактерий еще не выработала к нему устойчивости. Кроме того, планируется повысить эффективность материала за счет создания многослойных образцов (антибиотик, гепарин для уменьшения свертываемости крови в раневой поверхности, и снова антибиотик).