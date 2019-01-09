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Нейросеть сможет распознать 216 редких заболеваний 

Рамблер 5 часов назад
Фото: Y.Gurovich et al. / Nature Medicine, 2019
Искусственный интеллект поможет врачам диагностировать редкие генетические заболевания по фотографиям. Об этом сообщает издание Nature Medcine.
Над системой распознавания лиц DeepGestalt работала международная группа ученых из Германии, Америки и Израиля под руководством Ярона Гуровича из Тель-Авивского универститета. Нейросеть способна диагностировать передающиеся по наследству заболевания с точностью до 91 процента. Речь идет о редких заболеваниях, диагностика которых осложняется еще и тем, что в своей практике врачи не часто имеют с ними дело.
Работа строится по следующему принципу: система делит изображение на фрагменты размером 100x100 пикселей и определяет вероятность нескольких генетических заболеваний для каждого участка, затем данные по всем фрагментам суммируются. Таким образом вычисляются самые вероятные генетические заболевания для конкретного человека.
Y.Gurovich et al. / Nature Medicine, 2019
Чтобы научить систему определять болезни по фотографии, было использовано 17106 снимков, на которых были изображены люди с уже диагностированными заболеваниями.
Для удобства врачей было также разработано специальное мобильное приложение Face2Gene.
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