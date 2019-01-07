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Ученые нашли связь между чтением и долголетием 

Рамблер 16 часов назад
Фото: depositphotos.com
Американские ученые обнаружили, что чтение книг в пожилом возрасте отражается на продолжительности жизни. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Social Science & Medicine.
Эксперты из Йельского университета сделали такой вывод на основе данных 3635 участников эксперимента. Все они за 12 лет до этого сообщили о своем отношении к чтению книг. Исходя из полученных ответов они были разделены учеными на три группы: те, кто не читали совсем, те, кто читал до 3,5 часов в неделю, и тех, кто читал свыше этого времени.
Также учитывались и "погрешности" по коксовскому методу — поправками на возраст, пол, семейное положение, состояние здоровья, уровень образования и доходов, а также наличие депрессии.
По результатам исследования оказалось, что добровольцы из первой группы умирали чаще. Смертность респондентов из второй группы была ниже на 17 процентов, а из третьей — на 23 процента ниже, чем у первой группы.
Как считают сами исследователи, чтение положительно влияет на когнитивные способности.
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