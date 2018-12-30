Роботы научились прогнозировать страх у людей

Искусственный интеллект научился угадывать, в какой момент человек начинает чувствовать страх. Такой робот был создан учеными из Университета клиники Бальгрист в Цюрихе.

Искусственный интеллект проходил обучение на снимках магнитно-резонансной томографии мозга (МРТ), пишет «Мир24». Ученые пришли к выводу, что все сегодняшние методы прогнозирования страха физической боли неэффективны. Пациенты дают ответы на вопросы врачей, когда им больно, а когда нет. Однако ответы часто бывают субъективны. Люди в плохом физическом или эмоциональном состоянии могут говорить, что им больно тогда, когда на самом деле этого ощущения нет.

Робот швейцарских исследователей способен получить более объективную информацию. Он анализирует снимки МРТ и смотрит, есть ли активность мозга в областях, которые несут ответственность за восприятие боли. Добровольцам предлагали посмотреть видео отвлеченного характера, а также со сценами насилия. В это время компьютер анализировал данные от разных участков мозга. Дальше искусственный интеллект начинал обрабатывать информацию. Робот смог отличать специфические изменения, происходящие в мозгу во время разных сюжетов. И затем уже дать оценки, есть ли у пациентов страх боли или нет.