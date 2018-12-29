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Сладости, провоцирующие рак 

Рамблер 7 часов назад
Американские диетологи определили пять сладостей, которые провоцируют рак. Список обнародован накануне праздников, так что пока ещё есть возможность пересмотреть новогоднее меню и исключить вредные десерты. Итак, какие же сладкие продукты покупать не следует?
1. Леденцы, в составе которых имеются искусственные красители и ароматизаторы.
2. Кексы и пирожные с цветной глазурью, которая создаётся с применением компонентов из нефти.
3. Горячий шоколад, в котором можно обнаружить генно-модифицированный кукурузный крахмал.
4. Брауни, куда добавляют генно-модифицированные сахар и масло.
5. Газированные напитки, в составе которых искусственные красители и подсластители.
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