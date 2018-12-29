Сладости, провоцирующие рак

Американские диетологи определили пять сладостей, которые провоцируют рак. Список обнародован накануне праздников, так что пока ещё есть возможность пересмотреть новогоднее меню и исключить вредные десерты. Итак, какие же сладкие продукты покупать не следует?

1. Леденцы, в составе которых имеются искусственные красители и ароматизаторы.

2. Кексы и пирожные с цветной глазурью, которая создаётся с применением компонентов из нефти.

3. Горячий шоколад, в котором можно обнаружить генно-модифицированный кукурузный крахмал.

4. Брауни, куда добавляют генно-модифицированные сахар и масло.

5. Газированные напитки, в составе которых искусственные красители и подсластители.