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Ученые выявили у алкоголя свойство продлевать жизнь 

Дни.ру 1 час назад
Фото: Дни.ру
Ученые Калифорнийского университета провели широкомасштабное исследование. Они выяснили, что, употребляющие алкоголь умеренно, живут дольше тех, кто полностью исключил спиртное из своей жизни.
Проект получил название 90+ Study. Ученые пытались выявить факторы, которые позволяют людям жить дольше.
В исследовании приняли участие более 1,6 тысячи человек. Начиная с 2003 года, каждые шесть месяцев испытуемые проходили своеобразный экзамен, который включал в себя неврологические и нейропсихологические тесты, а также когнитивные и физические задачи.
Также в ходе эксперимента ученые фиксировали привычки участников: их рацион, физическую активность. Были внимательно изучены истории болезней и определены принимаемые лекарства.
В результате выяснилось, что люди, умеренно употребляющие спиртные напитки и кофе, чаще доживали до 90 летнего возраста, чем те, кто не пьет их вообще. К удивлению, исследователей у испытуемых старше 70 лет с избыточным весом риск смерти был ниже, чем у испытуемых с обычным или недостаточным весом.
После отмечалось, что лица старше 90 лет в 40% случаев страдают деменцией— приобретенным слабоумием, а 80% имеют инвалидность. Об этом сообщает портал WKRC-TV.
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