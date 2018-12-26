Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выявлена неожиданная опасность шампуня и зубной пасты 

Lenta.ru + ещё 2 6 часов назад
Фото: Lenta.ru
Ученые Калифорнийского университета в Беркли (США) выяснили, что дети, которые подвергаются воздействию химических веществ, содержащихся в зубной пасте, шампуне и мыле, могут быть склонными к преждевременному половому созреванию. Это, в свою очередь, способствует высокому риску психических заболеваний, рака груди и половых органов, сообщает издание The Star.
В исследовании приняли участие 388 девочек, за здоровьем которых следили от самого рождения до достижения подросткового возраста. Специалисты определили основные факторы, влияющие на рост и развитие организма детей. При этом преждевременное половое созревание определялось как рост груди и первые месячные до восьмилетнего возраста. Известно, что девочки с этой проблемой, становясь старше, сталкиваются с социальными проблемами и склонны к рискованному поведению будучи подростками. При этом обычно девочки вступают в пубертатный период в 11 лет.
Как отмечают специалисты, ранее созревание, наблюдаемое в ходе многолетних обследований, могут вызывать такие химические вещества, содержащиеся в средствах личной гигиены, как фталаты, парабены и фенолы. Их действие напоминает действие гормонов, что приводит к сбоям в деятельности эндокринной системы. Однако ученые отмечают, что их влияние на организм необходимо подтвердить в будущих исследованиях.
Последние новости
В «Красное и Белое» пришли с обыском На Украине отказались продлевать военное положение Заявившая о ненужности молодежи чиновница уволилась
Комментарии2
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ученые заявили, что алкоголь продлевает жизнь6
Ученые выяснили время максимальной нагрузки на сердце
Минздрав планирует запретить продажу табака4
Как узнать, что вы перенесли «тихий инсульт»
Создан новый препарат для снижения давления11
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
10:03
О чем говорят боли в разных частях тела
ЗОЖ
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
04:09
Названы вызывающие рак сладости
Болезни и лекарства
03:13
Органы, назначение которых понятно не до конца
ЗОЖ Наука
05:35
Трюки, которые ускорят работу мозга
Наука
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
04:06
Что мы наследуем от родителей
Наука
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
10:02
Какого цвета могут быть глаза
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение