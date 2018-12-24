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Трюки, которые ускорят работу мозга 

Рамблер 54 минуты назад
Учёные изучают человека уже не первое тысячелетие, но мозг по-прежнему остаётся загадкой для специалистов. Хотя мы серьёзно продвинулись в изучении функционирования мозга, пока ещё многие процессы — загадка для нас. Зато учёные знают, как можно сделать работу мозга более эффективной.
Один из простейших способов развить мозг — решение головоломок. У каждого человека в течение дня возникают небольшие паузы, и это время стоит потратить на решение занимательных задач, разгадывание ребусов или собирание паззлов. Эти занятия помогут скоротать минуты и прекрасно разовьют логические и пространственное мышление.
Смотрите видео и узнайте ещё о четырёх простых способах ускорить работу мозга.
Наука , Видео
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