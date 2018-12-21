Что мы наследуем от родителей

Внешность мы наследуем от родителей, а иногда от бабушек и дедушек или даже более далёких предков. Но генетически мы получаем не только цвет волос и кожи, но и другие особенности, делающие каждого человека уникальным.

1. Интеллект. Прежде считалось, что интеллект малыш наследует от отца, но последние исследования опровергли это предположение. Оказалось, что за интеллект в большей степени ответственна мать, поскольку он зависит от Х-хромосом. Мужчины — носители хромосом Х и Y, а вот женщины несут две хромосомы Х, так что и характеристики, определяющие интеллект, от них передаются малышу в два раза активнее.

2. Продолжительность сна. Есть мнение, что длительный сон — удел лентяев, а люди деятельные довольствуются непродолжительным отдыхом. В реальности на потребность в сне влияет определённый ген, который передаётся от родителей. При его наличии человеку достаточно будет краткого сна, а вот те, у кого гена нет, спят куда дольше.

3. Склонность к депрессии. Ряд учёных полагают, что склонность к депрессии определяет наследственностью. Исследования доказали, что у детей родителей, которые время от времени впадают в депрессию, вероятность проявления депрессивных состояний повышается на 15-30 процентов.

За что ещё отвечают гены, рассказывает ролик.