Выведено комнатное растение, очищающее воздух от канцерогенов

Исследователи из Университета Вашингтона создали генно-модифицированное комнатное растение, которое поглощает молекулы хлороформа и бензола из воздуха, используя их для поддержания собственного роста.

По сути, ученые превратили сциндапсус или «чертов плющ» в биологический фильтр, который способен бороться с мельчайшими частицами, не улавливаемых традиционным оборудованием для очистки воздуха. Уникальные возможности растения обусловлены тем, что ему добавили ген, отвечающий за образование белка цитохра P450 2E1, который обычно вырабатывается печенью млекопитающих для нейтрализации токсинов. С его помощью организм превращает бензол в фенол, а хлороформ в углекислый газ и хлорид-ионы.

Вредные канцерогены накапливаются в домах и могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний. Однако модифицированный сциндапсус не просто нейтрализует их, но и использует для роста. Растение питается углекислым газом и хлорид-ионами, а из фенола формирует компоненты клеточных стенок.

В ходе испытаний образцы обычных и ГМ-плющей на 11 дней закрывали в пробирках с загрязняющими веществами. В пробирках с обычными сциндапсусами концентрация газов с течением времени не менялась. Однако модифицированные растения всего за три дня уменьшили концентрацию хлороформа на 82%, а на шестые сутки практически полностью поглотили его. Хотя немного медленнее, но содержание бензола также снизилось: на 75% к восьмому дню.

Несмотря на отличные показатели, фильтрация происходит пассивно, поэтому для эффективной очистки требуется циркуляция воздуха. Если растение будет просто стоять в углу комнаты, то оно, безусловно, очистит окружающее пространство, но без направленного потока вредным частицам из другого конца комнаты потребуется много времени, чтобы попасть на листья. Поэтому для быстрой фильтрации необходимо разместить сциндапсус под вентилятором, прогоняющим воздух через его листья.

Ученые также работают и над методами борьбы с другими вредными газами. Команда из Университета Рутгерса создала электрокатализатор, превращающий CO2 в пластмассы, ткани и смолы.