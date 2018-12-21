Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Выведено комнатное растение, очищающее воздух от канцерогенов 

BitCryptoNews 3 часа назад
Фото: BitCryptoNews
Исследователи из Университета Вашингтона создали генно-модифицированное комнатное растение, которое поглощает молекулы хлороформа и бензола из воздуха, используя их для поддержания собственного роста.
По сути, ученые превратили сциндапсус или «чертов плющ» в биологический фильтр, который способен бороться с мельчайшими частицами, не улавливаемых традиционным оборудованием для очистки воздуха. Уникальные возможности растения обусловлены тем, что ему добавили ген, отвечающий за образование белка цитохра P450 2E1, который обычно вырабатывается печенью млекопитающих для нейтрализации токсинов. С его помощью организм превращает бензол в фенол, а хлороформ в углекислый газ и хлорид-ионы.
Вредные канцерогены накапливаются в домах и могут провоцировать возникновение онкологических заболеваний. Однако модифицированный сциндапсус не просто нейтрализует их, но и использует для роста. Растение питается углекислым газом и хлорид-ионами, а из фенола формирует компоненты клеточных стенок.
В ходе испытаний образцы обычных и ГМ-плющей на 11 дней закрывали в пробирках с загрязняющими веществами. В пробирках с обычными сциндапсусами концентрация газов с течением времени не менялась. Однако модифицированные растения всего за три дня уменьшили концентрацию хлороформа на 82%, а на шестые сутки практически полностью поглотили его. Хотя немного медленнее, но содержание бензола также снизилось: на 75% к восьмому дню.
Несмотря на отличные показатели, фильтрация происходит пассивно, поэтому для эффективной очистки требуется циркуляция воздуха. Если растение будет просто стоять в углу комнаты, то оно, безусловно, очистит окружающее пространство, но без направленного потока вредным частицам из другого конца комнаты потребуется много времени, чтобы попасть на листья. Поэтому для быстрой фильтрации необходимо разместить сциндапсус под вентилятором, прогоняющим воздух через его листья.
Ученые также работают и над методами борьбы с другими вредными газами. Команда из Университета Рутгерса создала электрокатализатор, превращающий CO2 в пластмассы, ткани и смолы.
BitCryptoNews: последние новости
Создан пластырь, восстанавливающий сердечную ткань Ученые разработали универсальный экспресс-тест на рак
Комментарии
Наука
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
ЭКГ: опасно ли это
Тучные люди рискуют заболеть раком из-за рентгена
Молочница — как с ней справиться?
Найден способ предсказать смерть человека
Почему женщины чаще страдают глютеновой болезнью
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
05:11
Ученые рассказали о «заразности» рака
Новости
05:23
Главные заблуждения о холоде и здоровье
ЗОЖ
02:39
Почему рождаются альбиносы
Наука
10:02
Какого цвета могут быть глаза
Наука
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
04:16
Мутации, возникающие про кровосмешении
Наука
07:16
Действия, которые тело совершает само по себе
ЗОЖ Наука
05:42
Как ядовитые растения доводят до смерти
ЗОЖ
10:06
Неоднозначные психологические эксперименты
Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение