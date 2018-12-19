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Назван главный напиток для всех пенсионеров страны 

Гастроном 4 часа назад
Фото: Гастроном
Группа учёных Гарвардского университета (США) провела масштабное исследование и выяснила, что ежедневное употребление апельсинового сока препятствует потере памяти в пожилом возрасте.
Исследование продолжалось более 20 лет, за это время специалисты проанализировали данные более 27 тыс. мужчин. Выяснилось, что люди, в рационе которых был апельсиновый сок, на 47% реже страдают от нарушения памяти.
Действительно, апельсиновый сок обладает не только прекрасными вкусовыми качествами, но и имеет уникальный состав: в нём содержится более 30 пищевых и биологически активных веществ, которые приносят пользу организму человека. Российский союз производителей соков совместно с учеными ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» изучили различные образцы российского апельсинового сока и выяснили, какие пищевые и биологические активные вещества, влияющие на организм человека, в нем содержатся.
Наиболее значимыми с точки зрения обеспечения человека микронутриентами и биологически активными веществами в апельсиновом соке являются калий, медь, фолаты, витамин С, а также флавоноиды (полифенольные соединения растительного происхождения, которые необходимы для нашего здоровья).
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