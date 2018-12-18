Зачем человеку третье ухо и почему его не видно

Третье ухо, которое правильнее называть «внутреннее» — самый сложный орган слуха человека. Он отвечает не только за восприятие звука, но и за координацию. Именно из-за его перегрузок возникает тошнота или головокружение, и благодаря ему же мы слышим звуки, которые в принципе слышать не должны.

Лабиринт в голове

Изначально, внутреннее ухо было лишь органом равновесия, но в ходе эволюции расширило свои функции. Появляется оно очень рано — уже на 4 неделе формирования плода, и продолжает развиваться ещё целый год после рождения ребёнка.

Из-за сложной формы медики часто называют его «лабиринтом». Состоит он из «преддверия», отвечающее за чувство равновесия, «улитки» отвечающей за слух и полукружных каналов, главная функция которых определение положения тела в пространстве.

По информации из «Большого атласа анатомии человека» Винсента Переза, пространство между отсеками заполнено перилимфой: жидкостью, по своему составу схожей со спинномозговой. Ее колебания задевают рецепторы, а они подают сигнал в мозг. Если стимуляция рецепторов слишком сильная это задействует участки мозга, отвечающие за рвотные рефлексы, потерю равновесия и т. д.

Встроенный усилитель

Человек способен различать звук в диапазоне 16 Гц до 20 000 Гц. Без внутреннего уха это было бы невозможно. В ходе опытов физиологи выяснили что внутреннее ухо увеличивает мощность сигнала до 4 000 раз. До сих пор ведутся споры о том, за счет чего именно это происходит.

По последним данным, ближе всех к разгадке подошел Джеймс Хадспет со своей командой исследователей. «В третьем ухе звук представлен не как акустический сигнал, а как давление, накатывающее волнами. Эти волны воздействуют на перилимфу, которая в свою очередь вызывает вибрацию упругих мембран. На последних расположены рецепторы, также начинающие колебаться в такт с мембраной. Когда амплитуда совпадает, возникает резонанс, многократно усиливающий звук» — утверждает Хадспет. Если ученым удастся доказать это, то их открытие может стать настоящим прорывом: на его основе можно будет создавать уникальные протезы, а также микросхемы с тем же принципом действия, что и внутреннее ухо человека.

Что будет, если лишить человека третьего уха Первое, и самое очевидное последствие — потеря способности различать большую часть звуков. Люди смогут различать лишь ограниченный диапазон, не имея при этом возможности определить источник звука в пространстве.

Не менее важным станет и отсутствие возможности ориентироваться. Без этого крошечного органа человек не сможет полноценно передвигаться, не говоря уже о выполнении сложных движений. Понятия «верх» и «низ» перестанут существовать, так как мозг не будет видеть разницы.