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Раскрыт механизм старения иммунной системы 

Рамблер 3 часа назад
Фото: depositphotos.com
Исследователи из Гарвардской медицинской школы, расположенной в США, отследили механизм старения иммунной системы. Именно из-за него пожилые люди больше подвержены развитию осложнений от инфекционных заболеваний.
Оказывается, из-за дефицита Т-клеток, которые атакуют возбудителей болезни в организме, иммунная система ослабевает и становится менее защищенной. Ученые проводили эксперимент на пожилых мышах, у которых функции лимфоцитов были ослаблены. В частности, клетки росли медленнее, выделяли мало сигнальных молекул и быстро гибли.
В процессе эксперимента, ученые добавляли в клетки два компонента одноуглеродного метаболизма, включая формиат и глицин, что помогло Т-клеткам снизить риск гибели.
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