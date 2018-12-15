Раскрыт механизм старения иммунной системы

Исследователи из Гарвардской медицинской школы, расположенной в США, отследили механизм старения иммунной системы. Именно из-за него пожилые люди больше подвержены развитию осложнений от инфекционных заболеваний.

Оказывается, из-за дефицита Т-клеток, которые атакуют возбудителей болезни в организме, иммунная система ослабевает и становится менее защищенной. Ученые проводили эксперимент на пожилых мышах, у которых функции лимфоцитов были ослаблены. В частности, клетки росли медленнее, выделяли мало сигнальных молекул и быстро гибли.

В процессе эксперимента, ученые добавляли в клетки два компонента одноуглеродного метаболизма, включая формиат и глицин, что помогло Т-клеткам снизить риск гибели.