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Найдена бактерия, способная излечить от депрессии 

Мир24 6 часов назад
Фото: depositphotos
Депрессия может иметь не только психологические, но и физиологические причины, в том числе весьма неожиданные. Так, по словам ученых, это заболевание может быть связано с микробиотой кишечника, сообщает Phys.org.
Исследователи из Медицинского колледжа Уэйла Корнелла взяли ряд анализов у пациентов с депрессией и обнаружили, что у них понижено количество бактерий рода Bacteroides.
Эти бактерии являются распространенными «обитателями» человеческого кишечника. Они участвуют в процессах сбраживания углеводов, утилизации белков и переработки желчных кислот.
Ученые обнаружили, что у бактероидов есть еще одна очень важная функция — они производят нейромедиатор под названием гамма-аминомасляная кислота. ГАМК выполняет тормозную функцию, защищая мозг от гиперстимуляции и обеспечивая чувство покоя. При нарушениях люди начинают страдать от повышенной тревожности, бессонницы, а также депрессии.
Исследования показали, что низкий уровень ГАМК имеет сильную корреляцию с мозговыми сигнатурами депрессии.
Открытие ученых может указать на принципиально иной метод лечения этого расстройства. Эксперименты на мышах уже показали, что повышение уровня ГАМК снижает признаки депрессивного поведения.
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