Найдена бактерия, способная излечить от депрессии

Депрессия может иметь не только психологические, но и физиологические причины, в том числе весьма неожиданные. Так, по словам ученых, это заболевание может быть связано с микробиотой кишечника, сообщает Phys.org.

Исследователи из Медицинского колледжа Уэйла Корнелла взяли ряд анализов у пациентов с депрессией и обнаружили, что у них понижено количество бактерий рода Bacteroides.

Эти бактерии являются распространенными «обитателями» человеческого кишечника. Они участвуют в процессах сбраживания углеводов, утилизации белков и переработки желчных кислот.

Ученые обнаружили, что у бактероидов есть еще одна очень важная функция — они производят нейромедиатор под названием гамма-аминомасляная кислота. ГАМК выполняет тормозную функцию, защищая мозг от гиперстимуляции и обеспечивая чувство покоя. При нарушениях люди начинают страдать от повышенной тревожности, бессонницы, а также депрессии.

Исследования показали, что низкий уровень ГАМК имеет сильную корреляцию с мозговыми сигнатурами депрессии.

Открытие ученых может указать на принципиально иной метод лечения этого расстройства. Эксперименты на мышах уже показали, что повышение уровня ГАМК снижает признаки депрессивного поведения.