10 фактов о крови, которые вы не знали

Чем можно заменить кровь в организме, какой драгоценный металл в ней содержится и работают ли диеты по группе крови? Эти и другие вопросы BeautyHack задал врачу Константину Карузину — медицинскому консультанту онлайн платформы по забору крови GO LAB.

В человеке содержится пять литров крови

Это значение зависит от размера человека, но в среднем в каждом из нас около пяти литров крови. Бытует мнение, что у беременной женщины количество крови увеличивается. Это правда, но радикальной разницы не будет — значение увеличится максимум на 5%, и то за счет ребенка и плаценты, а не собственной массы тела. При этом здоровый человек может выдержать потерю крови до 2,5 литров, но нужно учитывать ситуацию: опасно именно продолжительное кровотечение.

Кровь можно заменить искусственными растворами

Для начала, нужно уточнить, из чего состоит кровь: в ней есть жидкая часть — это плазма и белок, который обеспечивает свертываемость, и форменные элементы — эритроциты, лейкоциты, тромбоциты. Кровь — это все-таки жидкость, но в ней есть структуры, которые могут превратить ее в сгусток при особых условиях.

Ее действительно можно заменить искусственными растворами, но в этом случае учитывать нужно все ее составляющие. Например, кокосовая вода имеет похожий состав по электролитам, но не содержит белковых и форменных элементов, поэтому сможет заменить кровь лишь частично. Для этого используют специальные растворы, содержащие все необходимые элементы.

Кровь бывает не только красной

Фактически кровь человека делится на белую и красную — если убрать эритроциты, цвет изменится. Поэтому когда врачи помещают кровь в центрифугу, она сразу разделяется на две части из-за разной плотности. Красный цвет обеспечивает гемоглобин, но он есть не у всех живых существ: например, у осьминогов и крабов кровь голубого цвета из-за содержания гемоцианина.

Между нацией и группой крови есть связь

Практически во всех популяциях самой распространенной группой крови считается первая. Все дело в том, что многие народы в свое время подвергались движению — в результате, их кровь стала иметь сходную структуру. Но есть и небольшие страны, в которых преобладает другая группа крови: например, среди жителей Южной и Юго-восточной Азии чаще встречается третья группа. Но, несмотря на это, четвертую группу принято считать самой редкой во всех странах.

По группе крови нельзя судить о характере человека

Все эти тесты и анализы, определяющие характер по группе крови, — миф. Зато есть исследования, которые доказывают взаимосвязь групп крови с разными заболеваниями. Известно, что люди с первой группой больше склонны к развитию язвенной болезни, а со второй, третьей или четвертой — к сосудистым заболеваниям. Разумеется, образ жизни при этом играет большую роль. К слову, диеты по группе крови тоже не имеют никакой доказательной базы со стороны медицины.

В крови содержится золото

И не только — в ней содержатся все элементы из таблицы Менделеева, просто в соответствующих пропорциях. Эти элементы мы получаем из пищи — если там содержатся атомы золота, платины или иридия, они попадут и в кровь. Но большинство химических элементов нам не нужны и системами организма никак не используются — их поможет выявить специальный анализ. Но конечно, значимого количества золота в крови не будет — этого элемента в ней не больше, чем в обычной водопроводной воде.

Кровь можно увидеть и услышать необычным способом

Для этого необязательно смотреть на рану или пробирку в кабинете врача. Когда мы смотрим на свет, перед глазами начинают мелькать белые точки — это может быть лейкоциты, обрывки палочек и колбочек, сгустки белка или даже какие-то образования из клеток. Иногда эти точки могут появиться после физической нагрузки в результате повышения давления в глазном яблоке — если зрение при этом не падает, проблемы не будет.

Есть и распространенный миф о ракушке и шуме моря, который вы слышите, поднося ее к уху — на самом деле это звук циркулирующей в височной кости крови, который отражается от раковины.

Детокс не поможет очистить кровь

Но тут не поможет детокс на соках (подробности — здесь) или специальная диета — токсины в организме распределены равномерно, и если они медленно выводятся, это указывает на проблемы со здоровьем. Зато есть медицинские процедуры очистки крови — например, обработка ультрафиолетовым облучением. В этом случае кровь изымают, просвечивают ее ультрафиолетом (что стимулирует лейкоциты к более активной работе) и переливают обратно.

Для этого, естественно, есть показания: серьезные иммунодефициты, постоянные заболевания. Но, допустим, вирус иммунодефицита человека (ВИЧ) не вылечить ультрафиолетовым облучением, потому что он повреждает иммунную систему.

Анализ крови из пальца менее информативен

Разница между кровью из пальца и из вены колоссальная. Из безымянного пальца берут периферическую или капиллярную кровь, которая уже прошла через ткани и изменила свои биохимические параметры. Есть маркеры, для которых такая кровь подходит: например, подсчет эритроцитов или проверка уровня сахара. Но для большинства все-таки нужна венозная кровь.

Кровь из вены называют центральной: она тоже идет из ткани, но не подвергается локальным перепадам метаболизма, поэтому ее данные точные и хорошо калибруются. Не зря врачи в шутку называют вены «золотым стандартом».

Кровь помогает молодеть

Существует плазмолифтинг — метод, помогающий подтянуть овал лица и улучшить качество кожи (подробнее о нем читайте здесь). Для этого изымается кровь, очищаются тромбоциты и затем вкалываются обратно по точкам, чтобы они образовали определенную структуру. Существует и аутогемотерапия, но этот метод уже показал свою неэффективность. Его идея заключалась в том, чтобы создать на коже небольшое асептическое воспаление, которое стимулировало бы иммунитет. Последнее время появляются и лазерные процедуры, действующие на кровь, но быстрых и эффективных результатов таким образом добиться очень сложно.