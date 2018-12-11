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Психические расстройства начнут выявлять по работе сердца и мозга 

Мир24 + ещё 3 12 часов назад
Фото: Мир24
Ученые Пензенского государственного университета разработали новый метод диагностики пограничных психических состояний.
В обследовании предполагается учитывать показатели работы сердца и мозга пациента, а также его речь, сообщает ТАСС.
К пограничным относят состояния между нормой и патологией. Как правило, симптомы проявляются неявно, и ни сам человек, ни его близкие не могут определить, что пора обратиться к специалисту.
Между тем без терапии расстройство, скорее всего, прогрессирует. Точные тесты особенно важны для представителей определенных профессий, связанных с повышенным стрессом: военных, медиков, персонал особо опасных объектов, учителей и др.
Ученые выяснили, что для пограничных состояний характерны определенные изменения давления, сердцебиения, мозговых ритмов, а также скорости и тона речи.
В ходе испытаний у пациентов взяли кардиограмму и энцефалограмму, провели речевой тест. Результаты позволили выявить определенные, ранее неизвестные «маркеры» психогенных состояний.
В дальнейшем ученые намерены сформировать систему оценки психофизического здоровья, чтобы заранее оценивать вероятность возможных психических проблем.
Ранее сообщалось, что в России создали препарат для лечения навязчивых состояний. Вещество проходит доклинические испытания.
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