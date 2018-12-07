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Разработан кровоостанавливающий порошок 

Мир24 9 часов назад
Фото: Мир24
В московском технопарке «Строгино» разработали инновационное средство остановки кровотечений, сообщает официальный портал правительства столицы.
Специальный кровоостанавливающий порошок создан на основе хитозана — вещества, которое содержится в панцире ракообразных. Медицинское средство может остановить кровотечение за три минуты. При контакте с кровью порошок превращается в гель.
Препаратом можно пользоваться самостоятельно. Он позволяет оказывать помощь пострадавшему на месте происшествия.
Кровоостанавливающий порошок выпускается в комплекте с бинтами.
Ранее сообщалось, что российские ученые создали препарат для лечения психиатрических заболеваний. Он предназначен для пациентов, страдающих от навязчивых состояний.
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