6 способов улучшить память, доказанных наукой

Память и ее улучшение — один из самых насущных вопросов, которые интересуют человека. Как сделать так, чтобы постоянно не забывать имена новых знакомых, важные встречи, обещания, необходимую информацию и тому подобное? Над решением этой проблемы ученые продолжают биться до сих пор, ведь хорошая память — залог хорошей жизни. Она возникает как связь между нейронами, которая называется синапс. Далее происходит консолидация памяти — процесс формирования воспоминаний в долговременные, которые мы можем вспомнить потом. В основном эти действия случаются, когда мы спим, укрепляя синапсы. Но почему-то происходит так, что одни воспоминания сильнее закрепляются в нас, а другие — нет. Все зависит от частоты вызова этих областей памяти. Картинка, которую мы воспроизводим чаще, лучше отложится в наших мозгах, и наоборот. Утрата памяти — это нормальный процесс, который происходит с возрастом, ближе к старости. Совсем заблокировать его нельзя, но можно попытаться притормозить. А сделать это лучше всего вот такими способами.

Медитировать

С научной точки зрения, этот метод немного противоречивый, однако действенный. Ученые все еще не могут объяснить до конца его феномен. Лучше всего медитация влияет на разработку и укрепление так называемой рабочей памяти. Это что-то вроде ежедневника или блокнота нашего мозга, куда мы записываем новую информацию, поступающую изо дня в день. И чем рабочая память сильнее, тем легче нам будет жить. Пока что средний максимум вещей, которые мы можем удерживать в ней, равняется семи. И, чтобы расширить их количество, необходимо прибегнуть к медитации. Исследования показали, что даже если у человека совсем нет опыта в этом деле, то уже спустя два месяца он сможет достичь хорошего результата, а первые улучшения станут заметны через две недели. И хоть во время медитации наш мозг работает не так активно, как необходимо, но с главной задачей он справляется. Пока что этот странный парадокс не решен, но уверены, ученые найдут этому разумное объяснение.

Пить кофе

Он всегда являлся довольно противоречивым продуктом в жизни человека. Одни исследования говорят нам о том, что кофе больше вреден, чем полезен, другие — наоборот. И до какого-то времени считалось, что кофеин негативно сказывается на памяти человека. Эксперимент проводили при помощи нескольких групп студентов. Тогда результат показал, что те, кто пил кофе во время обучения или до него, имели больше проблем с запоминанием необходимого материала. Но почему-то никто сразу не додумался попробовать выпить чашечку после. И когда ученые дошли до этой мысли, они провели еще одно исследование, и итог очень их удивил. Прием кофе сразу после изучения нового материала увеличил объем памяти на ближайшие 24 часа. Эффект от кофеина сильнее повлиял на консолидацию памяти, сделав процесс связки синапсов более крепким. Поэтому, если нужно что-то запомнить, лучше сначала изучи информацию, а уже потом делай себе кофе.

Есть ягоды

Не в первый раз ученые проводят эксперименты над связью еды и памяти. И вот смогли выявить полезные свойства некоторых ягод, которые помогут улучшить память. Сотрудники Университета Рединга добавляли своим подопытным в их привычный рацион чернику или клубнику в течение трех месяцев, чтобы точно зафиксировать результат. Первые положительные эффекты начались уже во время третьей недели эксперимента, продолжаясь до самого его конца. Чтобы не оставаться голословными, ученые провели свои испытания не только над молодыми, но и над пожилыми людьми. Исследование показало, что у тех, кто съедал несколько порций черники или клубники в день, понемногу останавливалось снижение памяти. Доказано, что вещества флавоноиды, которые содержатся в чернике, усиливают нейронные связи в мозге, способствуя укреплению долговременных воспоминаний.

Заниматься спортом

Для того чтобы улучшить память, необязательно ходить в тренажерный зал тягать железо каждый день. Там вообще бывать для этого не нужно — достаточно заниматься дома, выходить на пробежку, давать себе элементарную физическую нагрузку. Правда, фитнес больше развивает пространственную память, но это тоже важный аспект памяти общей. Также доказано, что спорт еще поможет повысить когнитивные способности, сохраняя мозг в нормальном состоянии. Чтобы убедиться во всем этом, ученые снова провели исследование над представителями старшего поколения. Было доказано, что те старики, которые вели более активный образ жизни, например выходили на небольшую прогулку раз в день, таким способом замедлили процесс ухудшения своей памяти. А у тех, кто слишком много времени проводил в своем доме, мозг ослабел сильнее.

Жевать жвачку

На этот счет исследователи выдвинули несколько теорий, которые до конца не подтвердили себя, однако влияние жевания резинки на память очень положительное. Здесь необходимо пользоваться жвачкой ни до, ни после, а во время изучения нового материала, который лучше усвоится при помощи такого метода. Непонятно каким образом, но употребление жевательной резинки стимулирует работу гиппокампа — важной области мозга, которая влияет на работу памяти. По другой версии, процесс жевания увеличивает уровень сердечного ритма, что в свою очередь улучшает доступ кислорода к мозгу. Это помогает лучше сосредоточиться и сфокусировать внимание. Также это укрепляет новые связи, которые возникают в нашей голове. Поэтому жвачка теперь не только средство для того, чтобы освежить дыхание.

Больше спать

По мнению многих людей, сон — лучшее, что существует в этой жизни. Спорить с этим тезисом не будем, а попробуем подтвердить его. Мы уже сказали, что сон положительно влияет на консолидацию памяти, а его отсутствие плохо сказывается на ней и работе нашего мозга. Но даже недолгий сон может помочь нам улучшить процесс запоминания. Неоднократно проводились различные эксперименты, в которых участников делили на группы, показывали разные картинки, зачитывали тексты, наполняя их головы информацией. Затем их отправляли на сорокаминутный перерыв, во время которого одна из групп ложилась спать. И результаты их были лучше, чем у тех, кто бодрствовал. Дело в том, что, когда информация впервые впечатывается в нашу память, она все еще хрупка, а вероятность забыть ее высока. Сон, даже самый короткий, поможет еще раз перезаписать новые знания, перенести их, так сказать, из рабочего блокнота в архив.