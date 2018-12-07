Ученые выяснили, что не так с современными подростками

В четверг, 6 декабря, московский школьник пришел на уроки с ножом. Его удалось обезвредить, детей эвакуировать, никто не пострадал. К сожалению, подобные инциденты нередко заканчиваются трагедиями. В чем причины подростковых вспышек агрессии и действительно ли нынешнее поколение более проблемное, выясняет РИА Новости

Недосып щекочет нервы

Согласно сразу нескольким исследованиям, склонность к агрессивному и рискованному поведению может таиться в наших генах.

Ученые из Кембриджского университета насчитали в геноме человека 26 локусов (определенные места генов), мутации в которых ассоциируются с биполярным расстройством, шизофренией, дефицитом внимания, вспыльчивостью, склонностью много курить и злоупотреблять алкоголем.

Однако наличие опасного генетического варианта в ДНК вовсе не означает, что человек непременно будет отличаться деструктивным поведением. Как выяснили исследователи из Гарвардской медицинской школы, к проявлению агрессии способен подтолкнуть обычный недосып.

Опрос более 65 тысяч школьников в возрасте от 14 до 18 лет показал, что самые проблемные подростки спят, как правило, меньше шести часов в сутки. Даже относительно благополучные дети, участвующие в исследовании, признавались, что после длительного недосыпа (меньше восьми часов в сутки) они чувствуют себя более раздражительными, подавленными, испытывают желание ссориться с окружающими и совершать рискованные поступки.

Сегодня подростки в принципе спят намного меньше, чем еще десять-двадцать лет назад, и виноваты в этом смартфоны, заявляют сотрудники университетов Сан-Диего и Айовы. Ученые проанализировали данные двух крупных исследований, в которых за два десятилетия приняли участие почти 360 тысяч старшеклассников. Оказалось, что в 2015 году около 40 процентов подростков спали менее семи часов в сутки и по сравнению с 1991 годом число таких детей выросло на 68 процентов.

Главная причина повсеместного недосыпа — увлечение интернетом. Чем больше времени школьники проводили онлайн, тем меньше спали. Подростки, сидящие в Сети по пять и более часов в день, в среднем спали меньше по сравнению со сверстниками, которые проводили там не больше часа.

Лайки вместо физкультуры

Специалисты называют современных подростков поколением digital native, они с рождения живут в мире интерактивных технологий и гаджетов и считают онлайн-общение неотъемлемой частью своей социальной жизни. В ходе опроса 743 детей в возрасте от 13 до 17 лет выяснилось, что 81 процент респондентов чувствует связь с друзьями благодаря социальным сетям, 68 процентов опрошенных говорили, что онлайн-общение повышает самооценку и позволяет ощутить принадлежность к большому обществу.

Действительно, в отличие от взрослых подростки в среднем ставят больше лайков и тегов и активнее комментируют публикации, подтверждают ученые из Университета штата Пенсильвания, Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории и Индианского университета, проанализировавшие активность 30 тысяч пользователей в социальной сети Instagram. Школьники также получают больше лайков и комментариев к своим фотографиям, но если их посты не набирают много положительных оценок, они их быстро удаляют.

Крен в сторону виртуального общения и высокая нагрузка в школе уже привели к тому, что современные подростки в целом ведут малоподвижный образ жизни. В ходе эксперимента американских ученых более 12 тысяч человек в течение недели носили на правом бедре акселерометр — специальное устройство, измеряющее физическую активность. Итоги исследования оказались неутешительны: дети и юноши в возрасте от шести до 19 лет двигаются очень мало — уровень их физической активности сопоставим с показателями 60-летних.

Специалисты предупреждают, что малоподвижный образ жизни может привести к развитию целой россыпи заболеваний — от ожирения и диабета до гипертонии и проблем с сердцем.

Просто дети стали старше

Современные подростки кардинально отличаются не только от поколения бабушек и дедушек, но даже от своих родителей. По утверждению сотрудников Атлантического университета Флориды (США), родившиеся после двухтысячного года меньше склонны к добрачному сексу и свободной половой жизни по сравнению с их старшими родственниками.

Проанализировав данные о половом поведении молодых американцев за несколько десятилетий, ученые выяснили, что около 15 процентов подростков и молодых людей в возрасте от 20 до 24 лет либо вообще не имели половых партнеров до или после совершеннолетия, либо начинали заниматься сексом только после свадьбы. Для сравнения: лишь шесть процентов "шестидесятников" поддерживали подобный целибат.

Тренд на отсутствие половой жизни в первые годы после совершеннолетия сочетается у нынешней молодежи с другими признаками позднего взросления — они позже начинают работать, употреблять алкоголь и табак и не спешат обзаводиться водительскими правами. Основываясь на этих данных, исследователи из государственного университета Сан-Диего предлагают увеличить подростковый возраст до 24 лет.

Социологи сравнили результаты опросов 40-летней давности с ответами современных подростков. Оказалось, что сегодняшний 18-летний выпускник школы в целом соответствует по своим привычкам и типичным занятиям 15-летнему школьнику середины 80-х годов прошлого века. Причем более медленное взросление характерно для всех социальных групп. Как подчеркивают ученые, появление этого феномена вряд ли связано с повышением нагрузки в школах и университетах, однако они не исключают, что во всем может быть "виноват" интернет.