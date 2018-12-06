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Почему пожилые люди медленнее читают 

Популярная механика 23 минуты назад
Фото: Популярная механика
Сотрудники Центра языка и мозга Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» изучили, носит ли замедление пожилых людей при чтении «стратегический» характер. В ходе исследования они хотели проверить, является ли замедление абсолютной необходимостью для понимания текста или же оно возникает вследствие так называемых «стратегических» причин –излишней осторожности, боязни совершить ошибку, а также для экономии когнитивного усилия и адаптации нагрузки к своим нейрофизиологическим возможностям.
В эксперименте приняли участие добровольцы из двух возрастных групп: молодые — от 18 до 24 лет, и пожилые — от 59 до 81 года. Сначала ученые выясняли индивидуальную скорость чтения каждого участника: на экране компьютера пословно выводились предложения, и для перехода к каждому следующему слову участник должен был нажимать на кнопку. Это позволяло вычислить, какую скорость чтения предпочитает каждый участник. На следующий день скорость вывода предложений уже задавалась извне: в одной части тестирования она была равна средней скорости участника, а в другой части — ускорена в два раза.
Учёные предполагали, что молодые участники выбирали для себя максимально возможную скорость, позволяющую хорошо понимать всё прочитанное, а пожилые участники «стратегически» читали медленнее, чем могли бы. Ожидалось, что предъявление предложений в ускоренном режиме меньше снизит правильность понимания у пожилых людей, чем у молодых. Однако гипотеза не подтвердилась!
Когда вывод предложений ускорялся, правильность ответов на вопросы одинаково снижалась у молодых и пожилых участников. Таким образом, исследование не обнаружило никаких подтверждений тому, что при самостоятельном выборе скорости чтения пожилые люди нарочно замедляются. Увы, замедление всё же носит неизбежный характер: например, обеспечивает необходимое время для лексического доступа и грамматического анализа. Возможно, именно замедление скорости чтения помогает обеспечить высокую правильность понимания текста.
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