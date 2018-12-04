Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Ученые выяснили, как стресс влияет на зрение 

Рамблер 6 часов назад
Фото: depositphotos.com
Специалисты института педагогики, психологии и социологии СФУ экспериментальным путем выявили связь между стрессом и ухудшением зрения. Передает портал Sibnovosti.ru со ссылкой на пресс-службу вуза.
В исследовании приняли участие 40 человек с диагностированным профессиональным выгоранием. Ученые проводили тесты на контрастную чувствительность, то есть способность глаза распознавать уровень яркость расположенных рядом объектов. Было выявлено, что у людей, страдающих от хронического стресса, снижалась контрастная чувствительность, их глаза не так четко улавливали разницу между объектами различной яркости.
Полученные результаты помогут найти новые способы диагностики симптомов эмоционального выгорания на работе, что даст возможность вовремя предпринять необходимые меры и предупредить развитие различных психосоматических заболеваний, связанных с хроническим стрессом.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Рассеянности беременных женщин нашли объяснение
Доказано, что кофе помогает при болезни Паркинсона
Цены на жизненно важные лекарства в РФ пересмотрят3
Цистит: почти женский вопрос
Лекарства станут доступнее
Видео
Британка стала вечно «сварливой» из-за ветрянки
Новости
03:53
Найден способ избежать смерти от инфаркта
Новости Наука
00:21
Ученые предупредили об опасности прогулок с собаками
Наука Новости
04:33
Как большой палец помогает при стрессе
ЗОЖ Народная медицина
03:16
Что наше тело делает само по себе
Наука
10:44
Как уберечь детей от цифрового слабоумия
ЗОЖ
01:50
Женский храп может вызвать серьезное заболевание
Новости
02:30
Американец впервые показал пересаженное лицо
Новости
03:17
Почему наши глаза не замерзают
Наука
04:15
Что происходит с человеком во сне
ЗОЖ
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение