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Что наше тело делает само по себе 

Рамблер 4 часа назад
Тело человека — сложнейший механизм, который учёные ещё не до конца разгадали, несмотря на все достижения медицины. Большинство действий тело совершает по команде человека, но есть и такие вещи, которые оно совершает бесконтрольно.
1. Внезапное падение во сне. Это ощущение было у каждого: в момент засыпания вы вдруг чувствуете, что падаете и резко просыпаетесь. Дело в том, что при засыпании дыхание замедляется, частота пульса снижается, поэтому мозгу кажется, что человек уходит из жизни. Мозг посылает сигнал организму встряхнуться, и именно поэтому мы внезапно просыпаемся.
2. Слезотечение. Слёзы помогают вывести из глаза инородные объекты, омывая белки глаз. Однако известно, что слёзы помогают ещё и в случае психологического напряжения или боли. Когда человек находится в стрессе, организм генерирует слёзы, чтобы создать новый источник раздражения и отвлечь от стресса.
3. Румянец. Когда вы смущены, видите человека, который вам нравится или просто прогулялись во время мороза, щёки краснеют. Это происходит потому, что капилляры на лице расширяются, и кровь приливает к коже.
Смотрите видео и узнайте, почему мы начинаем зевать, от чего возникает икота и зачем появляются мурашки.
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Наука , Видео
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